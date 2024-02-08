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В Бурятии районные чиновники незаконно распоряжались федеральными землями

В Бурятии районные чиновники незаконно распоряжались федеральными землями
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре

Власти Прибайкальского района уличили в незаконном распоряжении землями гослесфонда, которые находятся в федеральной собственности. Вскрылось всё после проверки Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

Вопреки нормам Земельного и Лесного кодексов РФ, местная администрация сформировала и поставила на кадастровый учёт участки, покрытые лесными насаждениями и «имеющие пересечения с землями лесного фонда» на территории Байкальского лесничества, пояснили в надзорном ведомстве.
 
Кроме того, эти земли находятся в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Властям внесли представление об устранении нарушений и участки в итоге сняли с кадастрового учёта. Таким образом, природоохранная прокуратура обеспечила сохранение леса на общей площади в 3900 с лишним квадратных метров.
земля Лес прокуратура

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