Также это коснётся членов семей погибших
2 февраля президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Архангельскую область 11 декабря 2023 года. Первым пунктом он поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, правительству РФ поручено в срок до 1 марта обеспечить внесение изменений в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», предусматривающие её распространение «на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции (без учёта предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)».
Кроме того, новые изменения в программу льготного жилищного кредитования на Дальнем Востоке и Арктике снимут требование о наличии стажа работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций ДФО и АЗРФ.
- По данным КРДВ, количество выданных льготных ипотек в ДФО на сегодня составляет без малого 100 тысяч. На улучшение жилищных условий финансовые организации макрорегиона выдали 438,6 млрд рублей по самым низким в стране ставкам. В АЗРФ выдано более 1,3 тыс. ипотек на сумму 5 млрд рублей, - сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Участники СВО смогут воспользоваться Дальневосточной ипотекой
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