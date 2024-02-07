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Состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала

Состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Места отстоя судов и причальные сооружения в акватории озера планируется привести в нормативное состояние

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко провела заседание правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Основной темой стало обсуждение хода исполнения плана мероприятий по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.

В начале встрече, Виктория Абрамченко сообщила, что по предварительным оценкам мониторинговой комиссии ЮНЕСКО, которая посетила Иркутскую область в декабре 2023 года, отмечена позитивная динамика работы Российской Федерации по сохранению озера Байкал.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил, что в регионе запланировано строительство 16 КОС, восемь из которых планируется реализовать до 2028 года, из них на пять уже разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы, проектная документация на три объекта находится в экспертизе. Предусматривается поэтапное строительство. Также в 2024-2026 годах в области планируется ликвидировать ещё 160 свалок в границах Байкальской природной территории.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об оценке лесопатологического состояния насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. По данным министерства лесного комплекса Иркутской области, на период с 2025 по 2030 годы в Голоустненском, Слюдянском и Ольхонском лесничествах общая площадь земель, подлежащих воспроизводству, составляет 1,6 тысячи гектаров. Здесь требуется проведение лесопатологического обследования с перспективой последующего назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Из запланированной под лесовосстановление площади к настоящему времени обеспечено проведение лесопатологического обследования на площади 360,06 гектаров с назначением уборки неликвидной древесины.

Ещё одной темой, которую обсудили на заседании правительственной комиссии, стало развитие туризма на Байкале и сохранение баланса между экологическими аспектами и социально-экономическим развитием Байкальской природной территории. Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН, директор Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, академик Игорь Бычков подчеркнул необходимость усиления мониторинга воздействия на Байкал антропогенной нагрузки. Также он заявил о недопустимости сокращения сейсмостанций Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. По оценкам специалистов, сокращение сейсмостанций снизит оперативность передачи данных о землетрясениях. Виктория Абрамченко дала поручение министерству науки и высшего образования РФ проработать вопрос сохранения финансирования.

Кроме этого, на заседании рассказали о ходе приведения в нормативное состояние причальных сооружений в акватории озера Байкал.

– Существующие в настоящее время места отстоя судов будут приведены в нормативное состояние в рамках реализации мероприятий по реконструкции или строительству причальной инфраструктуры. Финансирование предполагается в рамках поддержки со стороны федерального центра, а также за счёт средств инвесторов на условиях государственно-частного партнёрства, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также в настоящее время с учётом мероприятий проекта «5 морей и озеро Байкал» и планов развития территорий межведомственной рабочей группой инициирован сбор предложений для включения в формируемую комплексную программу по обеспечению инфраструктурой туристско-ориентированных поселений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Было отмечена необходимость развития наземной инфраструктуры для организации круизного туризма, в том числе автомобильной и железнодорожной, организации придорожного сервиса и стоянок автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Байкал Иркутская область охрана водных объектов

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