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В Бурятии муниципальных служащих уличили в сокрытии доходов

В Бурятии муниципальных служащих уличили в сокрытии доходов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Их привлекли к дисциплинарной ответственности

Прокуратура уличила 33 муниципальных служащих в Кабанском районе Бурятии в нарушении антикоррупционного законодательства. Они скрыли свои доходы при обязательном ежегодном декларировании.

- Установлено, что отдельные муниципальные служащие в справках о доходах не указали сведения о получении иных видов доходов (от продажи имущества, пенсионном и социальном обеспечении), банковских счетах, открытых на имя служащих либо их супругов. В ряде случаев неверно были указаны данные о принадлежащих им на праве собственности земельных участках, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Глава Кабанского района и руководители структурных подразделений получили в общей сложности семь прокурорских представлений об устранении нарушений закона, По результатам их рассмотрения 33 муниципальных служащих привлечены в дисциплинарной ответственности.

прокуратура декларация доходов

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