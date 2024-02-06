В Бурятии муниципальных служащих уличили в сокрытии доходов

Их привлекли к дисциплинарной ответственности



Прокуратура уличила 33 муниципальных служащих в Кабанском районе Бурятии в нарушении антикоррупционного законодательства. Они скрыли свои доходы при обязательном ежегодном декларировании.



- Установлено, что отдельные муниципальные служащие в справках о доходах не указали сведения о получении иных видов доходов (от продажи имущества, пенсионном и социальном обеспечении), банковских счетах, открытых на имя служащих либо их супругов. В ряде случаев неверно были указаны данные о принадлежащих им на праве собственности земельных участках, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Глава Кабанского района и руководители структурных подразделений получили в общей сложности семь прокурорских представлений об устранении нарушений закона, По результатам их рассмотрения 33 муниципальных служащих привлечены в дисциплинарной ответственности.



