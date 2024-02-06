Вадим Решетник освобождён от должности, новым главой стала Алёна Кужикова
Решением губернатора Забайкалья Вадим Решетник освобождён от должности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона. Соответствующее распоряжение подписано 5 февраля.
Новым министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначена с 6 февраля Алёна Кужикова. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов.
До назначения Алёна Кужикова занимала пост заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Алёна Викторовна родилась в селе Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района. Выпускница Байкальского госуниверситета экономики и права. Трудилась в сфере экономики, ценообразования, энергетики и ЖКХ Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье сменился министр строительства
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