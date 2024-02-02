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Митрополита Иосифа наградили медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»

Митрополита Иосифа наградили медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Власть,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В конце прошлого месяца главе Бурятской епархии исполнилось 70 лет

31 января глава Бурятии Алексей Цыденов наградил главу Бурятской митрополии митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».

В своём слове Алексей Цыденов отметил труды митрополита по установлению партнёрских отношений с правительством республики, органами государственной власти разных уровней, представителями силовых структур, министерствами социального блока, руководством образовательных учреждений. А также в деле сохранения и развития церковной жизни в регионе, социальной и образовательной поддержки её жителей.

Кроме этого, в этот же день глава Бурятии поздравил митрополита Иосифа с 70-летним юбилеем.
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