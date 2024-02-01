Им стал выпускник ЧГУ
Заместителем министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края назначен Иван Шестаков. Соответствующее распоряжение подписано губернатора региона.
Иван Васильевич Шестаков родился в 1986 году. Окончил в 2009 году Читинский государственный университет по специальности «Антикризисное управление», квалификация- экономист-менеджер.
- Имеет опыт работы по специальности в министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края, министерстве экономического развития Забайкальского края. В 2021 назначен на должность начальника отдела стратегического развития министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края, - сообщили в пресс-службе министерства по соцэкономразвитию региона.
В Забайкалье назначили замминистра
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