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В Забайкалье назначили замминистра

В Забайкалье назначили замминистра
Власть,  Фото:минсоцэкономразвития Забайкалья
Им стал выпускник ЧГУ

Заместителем министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края назначен Иван Шестаков. Соответствующее распоряжение подписано губернатора региона.

Иван Васильевич Шестаков родился в 1986 году. Окончил в 2009 году Читинский государственный университет по специальности «Антикризисное управление», квалификация- экономист-менеджер.

- Имеет опыт работы по специальности в министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края, министерстве экономического развития Забайкальского края. В 2021 назначен на должность начальника отдела стратегического развития министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края, - сообщили в пресс-службе министерства по соцэкономразвитию региона.
Забайкальский край назначение

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