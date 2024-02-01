Глава Бурятии показал по итогам января умеренный рост на «Бирже губернаторов»

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам первого месяца 2024 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

Негативное освещение в федеральных СМИ и соцсетях первого случая умерщвления в Улан-Удэ партии бездомных собак не повлияло на рейтинг лидера Бурятии. Участие в международном саммите в Индии, отчёт о темпах развития региона за 2023 год перед полпредом президента в ДФО Юрием Труртневым, одобрение президентом России проектов строительства зданий театра «Байкал» и Национального музея в Улан-Удэ, а также несколько пиар-акций (прогулка с супругой по новогоднему городку и сперва отменённое, а затем осуществлённое погружение в крещенскую купель) создали для Цыденова благоприятный информационный фон.

Как писал «Байкал-Daily», акции главы республики в этом рейтинге весь 2023 год умеренно росли. За исключением апреля (группа «Стабильно») и ноября (группа «Умеренное падение»).

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, тоже вошёл по итогам января в число «умеренно растущих» глав регионов. Сосед-губернатор из Забайкальского края Александр Осипов расположился в группе «Стабильно».

В первой группе – «Динамичный рост» - в январе пять глав регионов России: Антон Алиханов (Калининградская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Владислав Кузнецов (Чукотский автономный округ).

В группе «Динамичное падение» ни одного главы субъекта Российской Федерации в январе 2024 года не оказалось.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.

Среди середнячков

В рейтинге эффективности глав регионов России за январь 2024 года Алексей Цыденов занял 50 место. Иркутский губернатор Игорь Кобзев на 46. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов – на 69 месте.

Первые три места у Михаила Дегтярёва (Хабаровский край), Сергея Собянина (Москва) и Александра Беглова (Санкт-Петербург).

Среди аутсайдеров: Сергей Меликов (Дагестан, 87 место), Алексей Воробьёв (Московская область, 88 место) и Василий Голубев (Ростовская область, 89 место).

Этот рейтинг рассчитывается на основе полученных данных с применением технологии искусственного интеллекта, и экспертного мнения. Ежемесячно и ежегодно губернаторы и мэры получают коэффициент эффективности из среднего значения, куда входят такие показатели: соотношение негативных и позитивных постов и комментариев, взаимодействие региональных правительств и пресс-служб с населением в социальных сетях и мессенджерах, активность в информационном пространстве, поддержка граждан региона, патриотическая позиция, индекс цитирования (СМИ, сообщества и телеграм-каналы), прочее.

Рейтинг эффективности составляют телеграм-канал, агрегатор «ПУЛ» и платформа The World Inform.