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Глава Бурятии показал по итогам января умеренный рост на «Бирже губернаторов»

Глава Бурятии показал по итогам января умеренный рост на «Бирже губернаторов»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам первого месяца 2024 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

Негативное освещение в федеральных СМИ и соцсетях первого случая умерщвления в Улан-Удэ партии бездомных собак не повлияло на рейтинг лидера Бурятии. Участие в международном саммите в Индии, отчёт о темпах развития региона за 2023 год перед полпредом президента в ДФО Юрием Труртневым, одобрение президентом России проектов строительства зданий театра «Байкал» и Национального музея в Улан-Удэ, а также несколько пиар-акций (прогулка с супругой по новогоднему городку и сперва отменённое, а затем осуществлённое погружение в крещенскую купель) создали для Цыденова благоприятный информационный фон.

Как писал «Байкал-Daily», акции главы республики в этом рейтинге весь 2023 год умеренно росли. За исключением апреля (группа «Стабильно») и ноября (группа «Умеренное падение»).

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, тоже вошёл по итогам января в число «умеренно растущих» глав регионов. Сосед-губернатор из Забайкальского края Александр Осипов расположился в группе «Стабильно».

В первой группе – «Динамичный рост» - в январе пять глав регионов России: Антон Алиханов (Калининградская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Владислав Кузнецов (Чукотский автономный округ).

В группе «Динамичное падение» ни одного главы субъекта Российской Федерации в январе 2024 года не оказалось.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.

Среди середнячков

В рейтинге эффективности глав регионов России за январь 2024 года Алексей Цыденов занял 50 место. Иркутский губернатор Игорь Кобзев на 46. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов – на 69 месте.

Первые три места у Михаила Дегтярёва (Хабаровский край), Сергея Собянина (Москва) и Александра Беглова (Санкт-Петербург).

Среди аутсайдеров: Сергей Меликов (Дагестан, 87 место), Алексей Воробьёв (Московская область, 88 место) и Василий Голубев (Ростовская область, 89 место).

Этот рейтинг рассчитывается на основе полученных данных с применением технологии искусственного интеллекта, и экспертного мнения. Ежемесячно и ежегодно губернаторы и мэры получают коэффициент эффективности из среднего значения, куда входят такие показатели: соотношение негативных и позитивных постов и комментариев, взаимодействие региональных правительств и пресс-служб с населением в социальных сетях и мессенджерах, активность в информационном пространстве, поддержка граждан региона, патриотическая позиция, индекс цитирования (СМИ, сообщества и телеграм-каналы), прочее.

Рейтинг эффективности составляют телеграм-канал, агрегатор «ПУЛ» и платформа The World Inform.

рейтинг рейтинг губернаторов Цыденов Кобзев Осипов

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