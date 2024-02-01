Она пополнила коллекцию музея истории республики
Медаль «100 лет Республике Бурятия» будет храниться в музее истории Бурятии. 31 января её вручил музейным работникам руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов.
- В минувший 2023 год Республика Бурятия отметила вековой юбилей со дня образования. Сегодня мы хотим вручить на хранение в музей юбилейную медаль «100 лет Республике Бурятия». Эта медаль станет достойным, почётным экземпляром в коллекции музея, - заявил Алдар Гулгенов.
Медаль будет представлена в экспозиции «Достояние республики» (0+) до конца февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Юбилейную медаль Бурятии передали на хранение в музей
Власть, Фото:
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