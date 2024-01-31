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В Бурятии назначен новый руководитель госинспекции труда

В Бурятии назначен новый руководитель госинспекции труда
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На пост был утверждён временно исполняющий обязанности руководителя

С 24 января приказом Роструда руководителем государственной инспекции труда в РБ – главным государственным инспектором труда в Бурятии назначен Юрий Гармаевич Гармаев.

С 2010 по 2017 год он работал государственным инспектором труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам государственной инспекции труда в РБ. С 2017 года по январь 2023 года – начальник отдела надзора и контроля по правовым вопросам. С января 2023 года – временно исполняющий обязанности руководителя государственной инспекции труда в РБ. Об этом сообщает объединение организаций профсоюзов Бурятии.
Бурятия назначение

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