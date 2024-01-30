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В Кабанском районе Бурятии прошла спартакиада руководителей

В Кабанском районе Бурятии прошла спартакиада руководителей
Власть,  Фото:администрация Кабанского района
Больше всех наград завоевала команда районной администрации

Кабанский район Бурятии – территория спорта, и это подтверждается теми спортивными мероприятиями, которые проходят в районе. Так, в прошлую субботу, 27 января, в физкультурно-спортивном комплексе седа Кабанск прошла XXII спартакиада руководителей организаций, предприятий и муниципальных образований района.

В спортивных баталиях приняло участие восемь команд: администрация Кабанского района, поселение Селенгинское, Каменское, Кабанское, Бабушкинское, Клюевское, сборная команда Правобережья и Селенгинского ЦКК. Общее количество участников составило около 300 человек.

В церемонии торжественного открытия спартакиады участников поприветствовали и пожелали успехов в соревнованиях глава Кабанского района Алексей Сокольников, председатель районного совета депутатов Семён Онтобоев, глава Кабанского поселения Любовь Николаева, технический директор ОАО «Селенгинский ЦКК» Евгений Паршин.

- Ваше участие в спортивных состязаниях — это хорошая заявка о своей активной жизненной позиции, желании двигаться вперёд и добиваться поставленной цели. Спартакиада позволяет каждому почувствовать себя частью единой команды, которая работает ради общей цели, а общая цель у нас одна, сделать наш район лучше. Все мы одна большая команда, - отметил в своём приветствии глава Кабанского района Алексей Сокольников.

Как заявили в пресс-службе районной администрации, спартакиада руководителей является прекрасной возможностью для коллег из разных организаций познакомиться, обсудить важные и общие для района вопросы. Такое общение тоже бесценно. Целеустремлённость, настойчивость, упорство, воля к победе – качества, которые необходимы в спорте, – помогают не только ставить новые рекорды, но и добиваться полноценной реализации в профессиональной сфере.

Спартакиада прошла по шести видам спорта: волейбол, настольный теннис, дартс, стрельба из пневматической винтовки, шахматы+шашки и перетягивание каната.



По общему итогу соревнований в упорной, напряжённой борьбе впервые команда администрации МО «Кабанский район» завоевала титул победителя. Серебряными призёрами стала команда ОАО «Селенгинский ЦКК». «Бронза» у команды Правобережья.

Победители и призёры были награждены грамотами и кубками. Также участники, которые победили в личном первенстве были награждены памятными сувенирами.



Кабанский район администрацияКР Бурятия спартакиада

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