В Кабанском районе Бурятии прошла спартакиада руководителей

Кабанский район Бурятии – территория спорта, и это подтверждается теми спортивными мероприятиями, которые проходят в районе. Так, в прошлую субботу, 27 января, в физкультурно-спортивном комплексе седа Кабанск прошла XXII спартакиада руководителей организаций, предприятий и муниципальных образований района.В спортивных баталиях приняло участие восемь команд: администрация Кабанского района, поселение Селенгинское, Каменское, Кабанское, Бабушкинское, Клюевское, сборная команда Правобережья и Селенгинского ЦКК. Общее количество участников составило около 300 человек.В церемонии торжественного открытия спартакиады участников поприветствовали и пожелали успехов в соревнованиях глава Кабанского района Алексей Сокольников, председатель районного совета депутатов Семён Онтобоев, глава Кабанского поселения Любовь Николаева, технический директор ОАО «Селенгинский ЦКК» Евгений Паршин.- Ваше участие в спортивных состязаниях — это хорошая заявка о своей активной жизненной позиции, желании двигаться вперёд и добиваться поставленной цели. Спартакиада позволяет каждому почувствовать себя частью единой команды, которая работает ради общей цели, а общая цель у нас одна, сделать наш район лучше. Все мы одна большая команда, - отметил в своём приветствии глава Кабанского района Алексей Сокольников.Как заявили в пресс-службе районной администрации, спартакиада руководителей является прекрасной возможностью для коллег из разных организаций познакомиться, обсудить важные и общие для района вопросы. Такое общение тоже бесценно. Целеустремлённость, настойчивость, упорство, воля к победе – качества, которые необходимы в спорте, – помогают не только ставить новые рекорды, но и добиваться полноценной реализации в профессиональной сфере.Спартакиада прошла по шести видам спорта: волейбол, настольный теннис, дартс, стрельба из пневматической винтовки, шахматы+шашки и перетягивание каната.По общему итогу соревнований в упорной, напряжённой борьбе впервые команда администрации МО «Кабанский район» завоевала титул победителя. Серебряными призёрами стала команда ОАО «Селенгинский ЦКК». «Бронза» у команды Правобережья.Победители и призёры были награждены грамотами и кубками. Также участники, которые победили в личном первенстве были награждены памятными сувенирами.