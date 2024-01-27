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Минприроды России и Бурятия подписали соглашение о «Чистом воздухе»

Минприроды России и Бурятия подписали соглашение о «Чистом воздухе»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Предстоит масштабная работа по переводу частного сектора на электроотопление

Минприроды России поддержит реализацию федерального проекта «Чистый воздух» в Бурятии. 26 января на международной выставке-форуме «Россия» в Москве первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов и заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев подписали соглашение о реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Селенгинске.

- Проект «Чистый воздух» направлен на снижение объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и, как следствие, улучшение экологической обстановки в регионе. Правительству Бурятии совместно с Минприроды России, органами местного самоуправления и другими заинтересованными организациями предстоит провести масштабную работу по модернизации электросетей и переводу частного сектора на электроотопление, - прокомментировал Иван Альхеев.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, стороны будут взаимодействовать при формировании и реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. А также проводить совместные мероприятия для формирования экопривычек у населения, всероссийскую акцию «Выбираю Чистый воздух» и реагировать на жалобы населения относительно качества атмосферного воздуха.

Федеральный проект «Чистый воздух» входит в национальный проект «Экология», который реализуется по указу президента России Владимира Путина.

- Также стоит отметить важность экологического просвещения населения и повышения уровня экологической культуры. Вклад в чистый воздух может вносить каждый житель республики, например, переходя на экологические виды топлива,- отметила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

Как сообщал «Байкал-Daily», в целях сокращения вредных выбросов частный сектор Улан-Удэ будет переведён с печного на электроотопление. Соглашение об этом в июне 2023 года подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин в ходе Петербургского экономического форума.

Всего на  электроотопление планируется перевести 45 тысяч частных домовладений. Выбросы от них в атмосферу, по подсчётам экологов, составляют порядка 215 тысяч тонн ежегодно.

минприроды экология

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