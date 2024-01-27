Мэр по конкурсу: чем обернётся для Улан-Удэ отмена выборов градоначальника

Эксперты и общественники обсуждают главную тему недели
Законопроект, который внесли в Народный Хурал, меняет порядка избрания мэра Улан-Удэ: предлагается заменить прямые выборы на конкурсный отбор. То есть, если в прошлый раз мэра выбирали жители столицы, то в этом году решать, кто станет градоначальником, будут депутаты Улан-Удэнского горсовета. Который, к слову, также ждёт переизбрание.
Большинство городов-столиц региональных центров уже давно перешли на систему конкурсного отбора. Среди городов, где сохранились прямые выборы – Абакан, Анадырь, Улан-Удэ и ещё несколько. Не так давно на новую систему перешли Новосибирск и Томск. Ещё раньше прямые выборы мэров отменили Иркутск и Чита.
Главный аргумент сторонников конкурсной системы – это более жёсткий отбор кандидатов. В случае, если в Улан-Удэ утвердят избрание мэра по конкурсу, в горсовете будет создана специальная комиссия, которая и будет рассматривать претендентов на пост градоначальника. А именно: изучать опыт, профессиональные качества, компетенции кандидатов. И выбрать мэра исключительно по этим параметрам. Это полностью исключает возможность, что пост мэра достанется непрофессионалу-популисту, который умеет лишь красиво говорить.
К слову, федеральный центр также поддерживает такой подход к избранию руководства региональных столиц. Так, на недавнем Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина - сила России» Владимир Путин заявил, что чиновники на местах должны быть компетентными и профессиональными, «желающими работать и добиваться результатов».
Между тем, попытки сравнить муниципальные выборы с президентскими, которые сейчас предпринимают противники перехода к новой системе, эксперты называют несостоятельными.
- Выборы президента – это совершенно другой уровень. Это событие абсолютно иного масштаба и значения. И они вызывают настоящий интерес в обществе. Достаточно посмотреть на среднюю явку по стране, чтобы понять – интерес населения к выборам муниципальным в разы ниже, - говорит учёный, академик Российской академии наук Арнольд Тулохонов.
По его словам, города, которые перешли на конкурсную систему отбора мэров, продолжают развиваться. И социально-экономическая ситуация ни в одном из них от этого не стала хуже.
- Перед столичными властями сейчас стоит большая задача: впереди реализация мастер-плана Улан-Удэ. А это более 300 млрд рублей, которые пойдут на обновление городской инфраструктуры! Городу нужен сильный профессионал, который сможет воплотить все эти громадные планы в жизнь. Поэтому нужен конкурсный отбор – чтобы выбрать того, кто действительно годится на эту роль, - продолжает Арнольд Тулохонов.
Законопроект, который сейчас внесён в Народный Хурал, регулирует процедурные вопросы, касающиеся работы конкурсной комиссии, порядка выдвижения кандидатов и так далее. В случае его принятия, решать, кто возглавит столицу Бурятии, будет вновь избранные в сентябре этого года Улан-удэнской горсовет. Поэтому процесс законодательных изменения нужно запускать уже сегодня – чтобы к осени все процедурные вопросы были решены.
С учётом грядущих изменений, выборы депутатов горсовета в 2024 году имеют высокую значимость, а значит за каждый городской мандат развернётся нешуточная борьба.
Мэр по конкурсу: чем обернётся для Улан-Удэ отмена выборов градоначальника
Власть, Фото:
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