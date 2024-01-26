Мэрия Улан-Удэ потратит четыре с половиной миллиона на охрану своих зданий



В декабре на официальном сайте госзакупок объявили запрос котировок на оказание услуг по охране зданий улан-удэнской администрации. Всего их в списке 14, включая, собственно, здание самой мэрии на площади Советов (Ленина, 54), администрации Октябрьского (Павлова, 1), Советского (Советская, 23) и Железнодорожного районов (Октябрьская, 2), здание с комитетами и управлениями на Бабушкина, 25 оздоровительную базу в Максимихе на улице Байкальская.



Заказчиком выступило управление эксплуатации административных зданий мэрий. Источник финансирования – муниципальный бюджет. Начальная цена контракта составила 4 миллиона 461 тысячу 852 рубля.



Итоги аукциона подвели месяц назад. Его выиграло одно небезызвестное ЧОП, которое будет охранять чиновничьи здания до конца года. В обязанности частного охранного предприятия входит обеспечение пропускного режима на объектах, выставление поста охраны и технический мониторинг.

