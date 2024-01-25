Депутат Госдумы из Бурятии рассказал, как ходил в рванье











25 января в РФ отмечается Татьянин день – народный и христианский праздник, который совпадает с Днём студента. Святая Татьяна считается покровительницей учащихся вузов и колледжей и заступницей всех Татьян. Она помогает в учёбе, а ещё у неё просят ясного ума и хорошей памяти.История Дня студента начинается в 1755 году, когда российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании первого Московского университета. А в 1791-ом открылась студенческая домовая церковь святой Татианы.В праздник Вячеслав Дамдинцурунов, который представляет интересы Бурятии в нижней палате российского парламента, разоткровенничался в соцсетях. Он опубликовал на личной странице во «ВКонтакте» студенческое фото с самим собой на переднем плане и вспомнил, как ходил в рваной обуви. Начал парламентарий с поздравлений.- В Татьянин день принято вспоминать свою молодость. А мне хочется напомнить, что вы – настоящее и будущее нашей страны, образовательная, научная, культурная, творческая, спортивная и общественная опора России, – обратился к студентам народный избранник. – Создавайте, делайте первые шаги, пробуйте ещё и ещё, ничего не бойтесь и всегда будьте преданы своим принципам и своей родине. Берите максимум от этого прекрасного времени.Госдумовец признался, что всё же немного завидует современным студентам.- Ведь, несмотря на дырявую подошву и порванный кроссовок (приглядитесь к прикреплённой фотографии), мы были абсолютно счастливы и полны сил, – заявил Дамдинцурунов. – Даже рваные кроссовки не могли испортить лучшую пору в жизни, когда всё время мира, все его возможности и идеи открыты перед вами. И в этом – бесценность студенчества.