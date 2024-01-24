В Бурятии нашли ответственного за «Чистый воздух»



На официальном сайте правительства РБ опубликовали распоряжение за подписью руководителя администрации главы Бурятии Алдара Гулгенова. Этим документом зампреда Ивана Альхеева наделили правом подписания соглашения о реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Селенгинске с Минприроды РФ, а также дополнений к нему.



Альхеев будет выступать от имени правительства республики. Распоряжение уже вступило в силу.



