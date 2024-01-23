Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии

Районная администрация не ответила местной жительнице на её жалобу



Прокуратура Джидинского района Бурятии выявила нарушения закона о порядке рассмотрения обращений граждан.



Местная жительница обратилась в районную администрацию с жалобой о несогласии с привлечением её к административной ответственности. Однако ей так и не ответили на заявление. В связи с этим она обратилась в прокуратуру.



Прокурор района внёс главе Джидинского района представление об устранении нарушений законодательства.



- В отношении виновного должностного лица администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

