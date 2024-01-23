23 января

22 января

Популярное

В Туве создали министерство по делам молодёжи

В Туве создали министерство по делам молодёжи
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РТ
Министром нового ведомства назначен Субудай Оюн

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что поддержал кандидатуру Субудая Оюна на должность вновь созданного министерства по делам молодёжи. Ведомство образовали путём преобразования профильного агентства. До назначения на должность Субудай Оюн занимал пост заместителя министра спорта республики. Новому руководителю поставлена задача – тесно взаимодействовать с сельской молодёжью.

О необходимости реорганизация агентства по делам молодёжи в министерство Владислав Ховалыг сообщил в послании Верховному Хуралу РТ, с которым выступил в минувшую пятницу.

- С учётом демографической структуры населения, его «молодости», приоритетные направления нашей деятельности должны соответствовать запросам молодёжи. Необходимо создавать условия для популяризации труда, поддерживать их инициативы и активную жизненную позицию, - отметил глава, объявляя о своём решении.

Как сообщает официальный портал РТ, Оюн Субудай Викторович родился 18 августа 1990 года в селе Самагалтай Тес-Хемского района. С отличием окончил Уральскую государственную юридическую академию. В течение семи лет трудился по специальности – юристом. В системе государственной власти работает более четырёх лет.

Тува

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятии выделили 20 млн на соцпроекты НКО
Бурятии выделили 20 млн на соцпроекты НКО
Власть, 23.01.2024
Средства пополнят общий конкурсный фонд республики
Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии
Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии
Власть, 23.01.2024
Районная администрация не ответила местной жительнице на её жалобу
В Бурятии появится государственная дорожно-строительная служба
В Бурятии появится государственная дорожно-строительная служба
Власть, 22.01.2024
Предприятие займётся дорожными работами в удалённых районах республики
В мэрии Улан-Удэ произошли серьёзные перестановки
В мэрии Улан-Удэ произошли серьёзные перестановки
Власть, 22.01.2024
В столице Бурятии появились сразу два вице-мэра
Глава Бурятии всё же окунулся в крещенскую купель
Глава Бурятии всё же окунулся в крещенскую купель
Власть, 22.01.2024
Ранее он не планировал погружение
В Бурятии наконец-то выберут главу Муйского района
В Бурятии наконец-то выберут главу Муйского района
Власть, 19.01.2024
На это кресло метят два кандидата
Власти двух районов Бурятии засудили из-за санзон
Власти двух районов Бурятии засудили из-за санзон
Власть, 19.01.2024
Там не соблюдалось санитарное законодательство
В Забайкалье предстанет перед судом бывший глава села
В Забайкалье предстанет перед судом бывший глава села
Власть, 19.01.2024
Он обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий
«Придётся обойтись»: Глава Бурятии не будет окунаться в крещенскую купель
«Придётся обойтись»: Глава Бурятии не будет окунаться в крещенскую купель
Власть, 19.01.2024
Алексей Цыденов рассказал, почему отказался от погружения в иордань
В Монголии изымут земли для строительства Нового Каракорума
В Монголии изымут земли для строительства Нового Каракорума
Власть, 18.01.2024
Собственники получат компенсацию за освобождение участков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^