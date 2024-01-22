В мэрии Улан-Удэ произошли серьёзные перестановки



Минувшей весной президент страны Владимир Путин одобрил мастер-план, благодаря которому в центре бурятской столицы построят международный межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея РБ и театра «Байкал» и обустроят набережную. А ещё там появятся два детских сада, школа на 760 человек и поликлиника.



В итоге эта территория преобразится до неузнаваемости. Ради грандиозной застройки придётся снести десятки домов. Большинство людей, проживающих в исторической части, согласились на переезд.



А к 2024 году современные жилые кварталы вырастут ещё в семи районах. В их числе – Батарейка, посёлок Сосновый, Авиазавод и Восточные ворота. Масштабное преображение столицы повлекло за собой и существенные перестановки в городской администрации.



Так, первый заммэра Олег Екимовский отныне будет курировать развитие вышеупомянутого мастер-плана, обеспечивая межведомственное взаимодействие с региональными и федеральными органами власти. В его подчинение переходят комитет по строительству со всеми подведомственными учреждениями, по архитектуре и градостроительству, экономического развития и туризма, по управлению имуществом (КУИ) плюс управление по муниципальным закупкам.



Обязанности ещё одного вице-мэра вменяются главе комитета городского хозяйства Сергею Гашеву. Он будет также отвечать за работу управления административного контроля, муниципальной жилищной инспекции и комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.



Задача Гашева – дальнейшее развитие инфраструктуры и системы жизнеобеспечения города, координация работы структурных подразделений мэрии для эффективной реализации национальных проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий, улучшению и обслуживанию сети автодорог и стабильной работы общественного транспорта – с учётом, что парк МУП «Городские маршруты» за четыре года пополнился на 209 автобусов разного класса.



- Приоритетным направлением нового вице-мэра станет реализация программы «Чистый воздух». Город ждёт глобальное строительство в рамках мастер-плана и уже сегодня обсуждаются вопросы озеленения, благоустройства вновь застраиваемых территорий, создание кварталов с удобной планировкой, ориентированной на пешеходную и транспортную доступность. Это входит и в обязанности вице-мэра по развитию городской инфраструктуры, – пояснили в администрации.



Там добавили, что в соседних городах уже есть опыт введения таких должностей. В Иркутске, к примеру – два вице-мэра, в Красноярске у главы города три первых заместителя и т.д.