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Вице-премьер Забайкалья отправится служить на СВО добровольцем

Вице-премьер Забайкалья отправится служить на СВО добровольцем
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Такое заявление он сделал в соцсетях

Первый вице-премьер правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров 22 января заявил, что вступит в ряды добровольцев батальона «Ахмат» и отправится на спецоперацию. Заявление он опубликовал в своём телеграм-канале, сообщает пресс-служба правительства края.

- Я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. В ближайшие дни я вылетаю в Грозный, вступлю в ряды добровольцев батальона «Ахмат» специального назначения, - написал Марат Мирхайдаров.
Забайкальский край

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