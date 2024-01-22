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Глава Бурятии всё же окунулся в крещенскую купель

Глава Бурятии всё же окунулся в крещенскую купель
Власть,  Фото:t.me/alexeytsydenov

Ранее он не планировал погружение

21 января глава Бурятии Алесей Цыденов прилетел из Москвы. «Отчитывались перед Ю.П. Трутневым (полпред президента в ДФО – ред.) за прошлый год и защищали планы по развитию Бурятии на 24 год, - написал Цыденов в соцсетях.  - Сразу с самолета поехал на крещенские купания в Свято-Троицкий монастырь. Немного запоздали по времени, но крещенские купания ещё шли и люди также окунались».

Глава Бурятии Алексей Цыденов в прошлом году тоже окунулся в иордань. Сделал он это на Байкале, у Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря. А 18 января 2024 года он сообщил, что в этот раз не будет купаться в проруби.

«В этом году придётся обойтись без этого – сейчас работаю в Москве, – отметил Цыденов и обратился к жителям Бурятии. -  От всего сердца поздравляю вас с праздником Крещения Господня!».

Но планы изменились. Глава республики поделился впечатлениями от крещенских купаний 21 января:

«Авторитет отца Алексия очень велик. Пока шли к купели, прихожане обращались к нему за благословением. Земляки, ещё раз, с Крещением!»


19 января христиане отметили Крещение – один из главных православных праздников. Для большинства он ассоциируется с массовым купанием в ледяной проруби. По всей Бурятии в этом году оборудовали 17 купелей.


Цыденов Крещение обряды РПЦ

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