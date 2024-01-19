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В Забайкалье предстанет перед судом бывший глава села

В Забайкалье предстанет перед судом бывший глава села
Власть,  Фото:pixabay.com
Он обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий

В Забайкальском крае предстанет перед судом бывший глава сельского поселения «Нижнецасучейское». Он обвиняется по статьям УК «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и «Служебный подлог».

Дело связано с муниципальным контрактом, заключенным в 2020 году на строительство водоотвода протяжённостью 1850 метров в селе Нижний Цасучей. Стоимость контракта, заключенная с индивидуальным предпринимателем, превысила два миллиона рублей.

- Согласно условиям контракта, водоотвод должен был быть изготовлен из железобетонных лотков. После заключения контракта подрядчик обратился к главе сельского поселения с просьбой выполнить работы с использованием другой технологии изготовления водоотвода с использованием монолитного бетона. Глава села, согласившись с просьбой предпринимателя, в нарушение требований законодательства, не заключил дополнительное соглашение к контракту, содержащее изменение его существенных условий, - сообщило следственное управление СК России по Забайкальскому краю.

В дальнейшем подрядчик ненадлежащим образом выполнил работы по устройству водоотвода. В частности, был использован железобетон ненадлежащего качества, не применялось армирование, не был соблюден необходимый уклон для функционирования сооружения.

Несмотря на эти нарушения, глава села подписал подложные акты и другие документы о соответствии выполненных работ и используемых материалов условиям контракта, установило следствие. Подрядчику были выплачены 2 млн 45 тыс рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. 
служебный подлог превышение должностных полномочий

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