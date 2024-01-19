«Придётся обойтись»: Глава Бурятии не будет окунаться в крещенскую купель





В пятницу, 19 января, христиане отметят Крещение – один из главных православных праздников. Для большинства он ассоциируется с массовым купанием в ледяной проруби. По всей Бурятии в этот раз оборудовали 17 купелей. Специалисты уже подтвердили их безопасность.



Глава Бурятии Алексей Цыденов в прошлом году Глава Бурятии Алексей Цыденов в прошлом году окунулся в иордань. Сделал он это на Байкале, у Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря. А после омовения сразу отправился в российскую столицу. «Ощущения незабываемые. Байкал – это сила! Ну и опять в Москву полетел – работы много», – написал тогда руководитель региона в своём telegram-канале.



А накануне он сообщил, что в этот раз не будет купаться в проруби.



- В этом году придётся обойтись без этого – сейчас работаю в Москве, – отметил Цыденов и обратился к жителям Бурятии. – От всего сердца поздравляю вас с праздником Крещения Господня! Он объединяет нас, призывает к милосердию, справедливости, помощи ближним и вдохновляет на добрые дела. Желаю всем нам крепости духа и сил.