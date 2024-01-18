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В Монголии изымут земли для строительства Нового Каракорума

В Монголии изымут земли для строительства Нового Каракорума
Власть,  Фото:Баир Мохосоев
Собственники получат компенсацию за освобождение участков

Правительство Монголии на своём очередном заседании в среду, 17 января, поддержало проект постановления об изъятии 189 тысяч гектаров земли в специальное государственное пользование для строительства города Шинэ Хархорум (Новый Каракорум) и согласовало границы территории нового города. Территория, отведённая под строительство нового города, охватывает земельные участки, расположенные в сомонах Угийнуур и Хашаат аймака Архангай и в сомоне Хархорин аймака Уверхангай.

Кабмин Монголии поручил министру, ответственному за эту работу, и главам соответствующих аймаков провести детальное обследование земель, принадлежащих гражданам, предприятиям и организациям, рассчитать компенсацию за передачу и освобождение участков для строительства города в соответствии с генеральным планом развития Шинэ Хархорума, а также принять меры по решению вопроса финансирования.

Ранее, в соответствии с указом президента Монголии от 2022 года «О восстановлении города Хархорум» и постановлением парламента от 2023 года о создании города Шинэ Хархорум в долине реки Орхон, новым постановлением правительства была создана администрация, ответственная за восстановление и строительство нового города, и начались работы по разработке технико-экономического обоснования и генерального плана развития будущего города. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монголия строительство

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