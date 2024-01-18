Глава Бурятии: В Кяхте капитально отремонтируют школу №3

И музей российско-монгольской дружбы

17 января глава Бурятии Алексей Цыденов работал в Кяхтинском районе республики. Об итогах он кратко рассказал в телеграм-канале:

«Посетили школу №3. Здесь работает хороший, дружный педагогический коллектив, ученики стабильно занимают лидирующие позиции по среднему баллу ЕГЭ. Само же здание требует ремонта. Взяли в работу. Будем проводить капремонт не только основного здания, но и столовой».

Цыденов и сопровождающие побывали в музее российско-монгольской дружбы. Его тоже решили капитально отремонтировать.

«Этот музей уникальное историческое здание, хранящее артефакты становления монгольской государственности. Является на сегодня местом притяжения множества монгольских туристических групп».

Глава Бурятии пригласил жителей республики «обязательно посетить музей российско-монгольской дружбы всей семьёй, провести познавательно свои выходные».