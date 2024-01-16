Главный судебный пристав Бурятии получил представление прокуратуры

Прокуратура провела проверку по жалобе о невыплате алиментов



Жительница Ростовской области обратилась в прокуратуру Советского района Улан-Удэ по вопросу исполнительного производства.



Отец ребёнка – житель Улан-Удэ. Он задолжал по алиментам более 400 тысяч рублей. В отделении службы судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с него задолженности.



Прокурорская проверка выяснила, что мужчина устроился на работу на одной из предприятий города, однако приставы мер по взысканию задолженности по месту его работы не приняли.



- В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор района внёс представление руководителю УФССП России по Бурятии, по результатам рассмотрения которого судебным приставом-исполнителем вынесено и направлено работодателю должника постановление об обращении взыскания с его заработной платы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



