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Главный судебный пристав Бурятии получил представление прокуратуры

Главный судебный пристав Бурятии получил представление прокуратуры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура провела проверку по жалобе о невыплате алиментов

Жительница Ростовской области обратилась в прокуратуру Советского района Улан-Удэ по вопросу исполнительного производства.

Отец ребёнка – житель Улан-Удэ. Он задолжал по алиментам более 400 тысяч рублей. В отделении службы судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с него задолженности.

Прокурорская проверка выяснила, что мужчина устроился на работу на одной из предприятий города, однако приставы мер по взысканию задолженности по месту его работы не приняли.

- В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор района внёс представление руководителю УФССП России по Бурятии, по результатам рассмотрения которого судебным приставом-исполнителем вынесено и направлено работодателю должника постановление об обращении взыскания с его заработной платы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

прокуратура судебные приставы

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