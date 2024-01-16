Прокуратура провела проверку по жалобе о невыплате алиментов
Жительница Ростовской области обратилась в прокуратуру Советского района Улан-Удэ по вопросу исполнительного производства.
Отец ребёнка – житель Улан-Удэ. Он задолжал по алиментам более 400 тысяч рублей. В отделении службы судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с него задолженности.
Прокурорская проверка выяснила, что мужчина устроился на работу на одной из предприятий города, однако приставы мер по взысканию задолженности по месту его работы не приняли.
- В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор района внёс представление руководителю УФССП России по Бурятии, по результатам рассмотрения которого судебным приставом-исполнителем вынесено и направлено работодателю должника постановление об обращении взыскания с его заработной платы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Главный судебный пристав Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 16.01.2024
Они вполне реальны
Он будет отвечать за ГО и ЧС
Он был кратким, но эмоциональным
Мера принята для недопущения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ
«Так и сделаем, обязательно с правительством договоримся», - заявил президент
Нарушения обнаружила прокуратура
Депутат Бурматов считает, что это абсолютно неэффективно
Пётр Мордовской заявил, что всё это выдумки
Такое поручение дал Владимир Путин
Алексей Цыденов пообещал привезти магнитик тому, кто найдёт его на снимке
Все 89 регионов доставили первые партии подписей в центральный избирательный штаб
Сообщается, что заявление он написал по собственному желанию
Она займётся поддержкой ТОС
Власть, 10.01.2024
Жаргалма Бадмажапова избавилась от приставки «и.о.»
Власть, 10.01.2024
8-летняя Кристина провела на озере несколько дней