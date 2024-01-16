Глава Бурятии рассказал о трёх основных пунктах сотрудничества с Монголией

Они вполне реальны

В Бурятию, как сообщал «Байкал-Daily», приехала делегация из Монголии под руководством губернатора Центрального аймака Монголии Дэмбэрэлийн Мунхбаатара.

С дружественной Монголией у Бурятии много взаимных интересов, подчеркнул глава республики Алексей Цыденов в социальных сетях. Это сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение.

Он выделил три основных пункта, по которым может идти реальное сотрудничество с соседями:

«С этого года мы получаем квоту на беспошлинную поставку мяса из Монголии. Предложил монгольским агропроизводителям поставлять бескостное блочное мясо».

«Для Монголии мы готовим учителей русского языка. Студенты из соседней страны обучаются и живут в Улан-Удэ бесплатно. Здесь у нас готовы в дальнейшем расширять сотрудничество и готовить специалистов по другим специальностям, как в вузах, так и в ссузах Бурятии».

«Также республика открыта для наших друзей в сфере медицинских услуг. В нашем Центре ядерной медицины есть и диагностика, и высокотехнологичное лечение онкозаболеваний. И эта медпомощь будет стоить в 5-10 раз меньше, чем в Южной Корее, например».

Алексей Цыденов подчеркнул, что «такие встречи, обсуждение совместных проектов, поиск новых путей сотрудничества - лучший способ укрепления межгосударственных российско-монгольских отношений».