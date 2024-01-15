Он был кратким, но эмоциональным
Бывший зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, покинувший пост 15 января, написал в своём Telegram-канале прощальный пост.
«Спасибо за оказанное доверие!!! Слова благодарности всем кто был рядом помогал и двигал процесс!!! Желаю всем успехов новых достижений побед!» - написал он (орфография сохранена – ред.)
Комментарии к записи отключены, но Луковников получил уже 15 реакций в виде сердечек, 3 – в виде большого пальца вверх.
Об уходе Луковникова из правительства Бурятии стало известно в конце прошлой недели. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава Бурятии принял отставку.
Пока бывший зампред правительства не раскрывал своих планов на будущее, но Telegram-каналы ему прочат переход с госслужбы в бизнес-структуры в Москве.
Евгений Луковников трудился в правительстве Бурятии с 2017 года, куда был приглашён главой Алексеем Цыденовым. До приезда в Улан-Удэ работал заместителем руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта.
Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры курирует не только все инфраструктурные проекты в республике, но и в подшефном Старобешевском районе ДНР.
Экс-зампред правительства Бурятии Луковников опубликовал прощальный пост
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 15.01.2024
Мера принята для недопущения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ
«Так и сделаем, обязательно с правительством договоримся», - заявил президент
Нарушения обнаружила прокуратура
Депутат Бурматов считает, что это абсолютно неэффективно
Пётр Мордовской заявил, что всё это выдумки
Такое поручение дал Владимир Путин
Алексей Цыденов пообещал привезти магнитик тому, кто найдёт его на снимке
Все 89 регионов доставили первые партии подписей в центральный избирательный штаб
Сообщается, что заявление он написал по собственному желанию
Она займётся поддержкой ТОС
Жаргалма Бадмажапова избавилась от приставки «и.о.»
8-летняя Кристина провела на озере несколько дней
Год назад там 37 часов устраняли аварию
Политик был первым полпредом президента РФ в республике
Власть, 09.01.2024
«Я счастлива!» - призналась девочка