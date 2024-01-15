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«Добрый военком» из мема стал вице-премьером правительства Забайкальского края

«Добрый военком» из мема стал вице-премьером правительства Забайкальского края
Власть,  Фото:t.me/regpol

Он будет отвечать за ГО и ЧС

На минувших выходных в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация, что прославившийся 15 лет назад на просторах интернета в то время военком Челябинской области Николай Захаров станет зампредом правительства Забайкальского края. В 2009-2011 годах полковник Захаров, благодаря хитрой улыбке, стал героем множества мемов про доброго военкома.

Самую подробную информацию о нём дал телеграм-канал «Региональная политика». Его авторы заметили, что «Забайкальский край отличился очередным необычным кадровым решением». Карьера Захарова в должности челябинского военкома быстро завершилась не из-за мемов, пишет канал:

«В 2011 году Захаров публично заявил о том, что Генштаб якобы решил не призывать в армию кавказцев, опасаясь дедовщины. Это заявление было опровергнуто, а Захарову пришлось уйти в отставку. После этого опальному экс-военкому пришлось три года работать заместителем начальника службы инкассации челябинского подразделения Сбербанка. Однако в 2014 году ему удалось ненадолго вернуться на пост военкома Челябинской области, чтобы затем уйти в действующую армию».

Сначала он служил в Самарской области.

«Окончив Военную академию Генштаба, Захаров перебрался в Читу, где стал начальником штаба, первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. После объявления частичной мобилизации, кстати, произошло новое возрождение мемов о добром военкоме, так что лицо Захарова опять замелькало в соцсетях», - пишет «Региональная политика».

В 58 лет Захаров покинул военную службу. «В правительстве Забайкальского края он будет заниматься вопросами чрезвычайных ситуаций, которые в регионе возникают нередко, и гражданской обороной».

Интересно, что до 2021 года этот пост в правительстве занимал Андрей Гурулёв, бывший командующий 58-й общевойсковой армией и заместитель командующего войсками Южного военного округа. Его избрали депутатом Госдумы. Гурулёв теперь постоянно мелькает в политических ток-шоу на федеральных телеканалах. Например, он часто бывает спикером в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

«Перед выборами губернатора, предстоящими в этом году, Александру Осипову нужен ответственный за борьбу со стихийными бедствиями, так что Захарову важно будет оправдать доверие своего нового начальства», - делает вывод «Региональная политика».

15 января генерал-майор Николай Захаров приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя правительства Забайкальского края. Распоряжение о назначении подписал глава региона Александр Осипов, сообщила пресс-служба правительства края. Губернатор представил вице-премьера на оперативном совещании 15 января.

Чита Забайкальский край Осипов

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