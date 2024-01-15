В Забайкалье из-за нехватки угля ввели режим повышенной готовности

Мера принята для недопущения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ
Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края с 12 января в связи с отсутствием нормативного запаса твёрдого топлива на объектах ЖКХ. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Александром Осиповым.
- В связи с отсутствием нормативного запаса твёрдого топлива на объектах теплоэнергетического комплекса и возникновением угрозы нарушения условий жизнедеятельности населения, в целях организации контроля за устойчивым функционированием объектов экономики, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социально значимых объектов, а также усиления контроля за оперативной обстановкой, своевременного реагирования и недопущения возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в системе жизнеобеспечения населения Забайкальского края, - говорится в постановлении.
В соответствии с постановлением ресурсоснабжающим организациям рекомендовано обеспечить своевременную поставку угля на объекты теплоснабжения, находящиеся в ведении организации, а также органам местного самоуправления усилить контроль за формированием запасов угля.
Кроме того, организациям рекомендовано обеспечить оповещение о возникающих технологических нарушениях, авариях, нештатных ситуациях на объектах теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, запасах угля и его поставках.
Ответственным за исполнением постановления назначен вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Гончаров, сообщили в пресс-службе правительства края.
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