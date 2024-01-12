Путин поддержал предложение врача из Бурятии

«Так и сделаем, обязательно с правительством договоримся», - заявил президент
На встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске генеральный директор Бурятского клинического госпиталя Валентина Дориева предложила распространить трёхлетнюю отсрочку на применение пониженных страховых взносов для всех резидентов территорий опережающего развития.
- Льготная ставка по страховым взносам не так важна в инвестиционной фазе. Она бизнесу больше нужна в период операционной деятельности при выходе уже на полную мощность, - объяснила предпринимательница – акушер-гинеколог с 40-летним стажем.
Для поддержки инвестиционных проектов резидентов ТОР она попросила распространить отсрочку и на предпринимателей, ставших резидентами до 1 января 2023 года.
- Срок, в течение которого действуют эти льготы, сместить на год вправо, что называется, остановить на время стройки? Потому что на первом этапе они не очень нужны, а потом уже время уходит и льготы действуют слишком короткое время, да? – уточнил президент. – Так и сделаем, обязательно с правительством договоримся. Это правильный подход, он справедливый.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, Бурятский клинический госпиталь стал резидентом ТОР «Бурятия» три года назад. Проект строительства включает создание до 2025 года в Улан-Удэ центра вспомогательных и репродуктивных технологий и хирургии на ул. Забайкальской и центра медицинской реабилитации и поликлиническое отделение на ул. Сахьяновой. Полная стоимость проекта – свыше 1,2 млрд рублей.
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Власть, Фото:
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