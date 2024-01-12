Нарушения обнаружила прокуратура
Прокуратура Баргузинского района Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в деятельности муниципального казенного учреждения.
- Установлено, что вопреки требованиям ст. 15 Трудового кодекса РФ с 24 гражданами работодатель вместо трудовых договоров заключил договоры возмездного оказания услуг. Тем самым ограничив работников в праве на получение социальных гарантий, связанных с трудовыми правоотношениями, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор района внёс главе Баргузинского района представление об устранении нарушений закона. После этого трудовые договоры оформлены в предусмотренном порядке.
Директор учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст.5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем».
В Бурятии с муниципальными работниками заключили не те трудовые договоры
Власть, Фото:
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