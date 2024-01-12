12 января

11 января

Популярное

В Бурятии с муниципальными работниками заключили не те трудовые договоры

В Бурятии с муниципальными работниками заключили не те трудовые договоры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения обнаружила прокуратура

Прокуратура Баргузинского района Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в деятельности муниципального казенного учреждения.

- Установлено, что вопреки требованиям ст. 15 Трудового кодекса РФ с 24 гражданами работодатель вместо трудовых договоров заключил договоры возмездного оказания услуг. Тем самым ограничив работников в праве на получение социальных гарантий, связанных с трудовыми правоотношениями, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор района внёс главе Баргузинского района представление об устранении нарушений закона. После этого трудовые договоры оформлены в предусмотренном порядке.

Директор учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст.5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем».
трудовое законодательство прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Госдуме раскритиковали решение о массовой «эвакуации» собак в Бурятии из-за эвтаназии
В Госдуме раскритиковали решение о массовой «эвакуации» собак в Бурятии из-за эвтаназии
Власть, 12.01.2024
Депутат Бурматов считает, что это абсолютно неэффективно
Бурятский депутат опроверг информацию об отдыхе в Швейцарии
Бурятский депутат опроверг информацию об отдыхе в Швейцарии
Власть, 12.01.2024
Пётр Мордовской заявил, что всё это выдумки
Президент ОАЭ закрыл на фото главу Бурятии
Президент ОАЭ закрыл на фото главу Бурятии
Власть, 11.01.2024
Алексей Цыденов пообещал привезти магнитик тому, кто найдёт его на снимке 
Бурятия сдала собранные подписи в поддержку Владимира Путина
Бурятия сдала собранные подписи в поддержку Владимира Путина
Власть, 11.01.2024
Все 89 регионов доставили первые партии подписей в центральный избирательный штаб
Евгений Луковников покидает пост зампреда правительства Бурятии
Евгений Луковников покидает пост зампреда правительства Бурятии
Власть, 11.01.2024
Сообщается, что заявление он написал по собственному желанию
Власти Бурятии создали новую организацию
Власти Бурятии создали новую организацию
Власть, 11.01.2024
Она займётся поддержкой ТОС
В Забайкалье назначили нового министра экономики
В Забайкалье назначили нового министра экономики
Власть, 10.01.2024
Жаргалма Бадмажапова избавилась от приставки «и.о.»
Путин созвонился с девочкой, которой подарил поездку на Байкал
Путин созвонился с девочкой, которой подарил поездку на Байкал
Власть, 10.01.2024
8-летняя Кристина провела на озере несколько дней
Мэрию Улан-Удэ обязали заняться бесхозным водопроводом
Мэрию Улан-Удэ обязали заняться бесхозным водопроводом
Власть, 10.01.2024
Год назад там 37 часов устраняли аварию
В Бурятии ушёл из жизни Борис Данилов
В Бурятии ушёл из жизни Борис Данилов
Власть, 10.01.2024
Политик был первым полпредом президента РФ в республике
В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушение закона в сфере закупок
В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушение закона в сфере закупок
Власть, 08.01.2024
Обнаружено нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^