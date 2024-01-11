Евгений Луковников покидает пост зампреда правительства Бурятии

Сообщается, что заявление он написал по собственному желанию
Как стало известно «Байкал-Daily», Евгений Луковников увольняется с поста зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры. Заявление на увольнение он написал по собственному желанию.
Должность он официально покинет в понедельник, 15 января.
Луковников работает в правительстве Бурятии с ноября 2017 года. Пригласил его на эту должность глава Алексей Цыденов. До приезда в Улан-Удэ Луковников трудился заместителем руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта.
«У него достаточно большой опыт в строительстве, проектировании, работе с экспертизами, подрядными организациями. При этом у него есть опыт работы в формате государственно-частного партнёрства, с частными инвесторами. У него есть понимание, как работать с бюджетными вещами - как бюджет предусматривает, как его защищать, как доказывать, как, прямо скажем, «пробивать» бюджетные решения. Все эти большие стройки не бывают без проблем. У него большой опыт решения проблем с большими подрядчиками, мелкими подрядчиками, внутренней дисциплиной, и я уверен, что его приход позволит усилить нам работу по инфраструктурному комплексу», - пояснял назначение Алексей Цыденов.
В должности зампреда Луковников курировал все крупнейшие инфраструктурные проекты последних лет в республике, а также в подшефном Старобешевском районе ДНР.
В конце 2023 года был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Справка:
Евгений Луковников в 1988 году окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений по специальности «Восстановление и строительство искусственных сооружений на железных дорогах», получил квалификацию: инженер-строитель.
Карьера:
• 1993 – заместитель начальника дистанции пути по эксплуатации, старший дорожный мастер дистанции пути, и.о. заместителя начальника дистанции пути Тулунской дистанции службы пути станции Тулун Восточно-Сибирской железной дороги
• 1994 – старший дорожный мастер, и.о. заместителя начальника дистанции пути, заместитель начальника Иркутск-пассажирской дистанции пути Восточно-Сибирской железной дороги
• 1995 – заместитель начальника отдела пути Иркутского отделения, начальник отдела инженерных сооружений службы пути управления Восточно-Сибирской железной дороги
• 2000 – заместитель начальника службы пути по инженерным сооружениям управления Забайкальской железной дороги
• 2002 – научный сотрудник Государственного унитарного предприятия «Сибирское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта»
• 2002 – начальник опытной Московской дистанции пути Московского отделения – структурного подразделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
• 2004 – главный инженер Московского отделения – структурного подразделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
• 2006 – заместитель генерального директора по Забайкальской железной дороге ООО «Предприятие «Центр Строй Групп»
• 2008 – исполняющий обязанности руководителя Центрального территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта
• 2008 – руководитель Центрального территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта
• С марта 2012 по ноябрь 2017 – заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта
• С ноября 2017 по январь 2024 – зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.
Евгений Луковников покидает пост зампреда правительства Бурятии
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