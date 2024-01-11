Правительство РФ проработает льготы на покупку авто для многодетных дальневосточников

Такое поручение дал Владимир Путин



Правительство России проработает вопрос льготного автокредитования многодетных семей на Дальнем Востоке без привязки к материнскому капиталу. Такую меру поддержки глава государства Владимир Путин предложил на встрече с жителями Анадыря во время визита в Чукотский автономный округ 10 января.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, с вопросом о расширении возможностей использования средств маткапитала на приобретение автомобиля к Президенту обратился многодетный отец.



- Материнский капитал [...] изначально задумывался как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности. Как только мы начнём разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей. Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобилей вне рамок семейного капитала, - отметил Владимир Путин.

