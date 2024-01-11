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Правительство РФ проработает льготы на покупку авто для многодетных дальневосточников

Правительство РФ проработает льготы на покупку авто для многодетных дальневосточников
Власть,  Фото:pixabay.com
Такое поручение дал Владимир Путин

Правительство России проработает вопрос льготного автокредитования многодетных семей на Дальнем Востоке без привязки к материнскому капиталу. Такую меру поддержки глава государства Владимир Путин предложил на встрече с жителями Анадыря во время визита в Чукотский автономный округ 10 января.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, с вопросом о расширении возможностей использования средств маткапитала на приобретение автомобиля к Президенту обратился многодетный отец.

- Материнский капитал [...] изначально задумывался как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности. Как только мы начнём разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей. Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобилей вне рамок семейного капитала, - отметил Владимир Путин.
ДФО льготы автомобили

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