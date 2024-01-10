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Уроженка Агинского округа назначена министром экономики Забайкалья

Уроженка Агинского округа назначена министром экономики Забайкалья
Власть,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкалья
Жаргалма Бадмажапова избавилась от приставки «и.о.»

9 января в Забайкалье подписано распоряжение о назначении Жаргалмы Бадмажаповой на должность министра экономического развития региона. Документ подписал глава края Александр Осипов.

Ранее Жаргалма Бадмажапова была назначена исполняющей обязанности министра с испытательным сроком и до согласования её кандидатуры с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

- Жаргалма Бадмажапова родилась в 1986 году в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкалья. Окончила Читинский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям), квалификация – экономист-менеджер, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край назначение

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