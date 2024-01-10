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Путин созвонился с девочкой, которой подарил поездку на Байкал

Путин созвонился с девочкой, которой подарил поездку на Байкал
Власть, 
8-летняя Кристина провела на озере несколько дней

Владимир Путин поговорил по телефону со второклассницей с острова Сахалин, которой подарил путешествие на озеро Байкал. В новогодние каникулы Кристина вместе с родителями провела на озере несколько дней и побывала на экскурсиях в нескольких музеях в Иркутской области.

- Тебе понравилось? – поинтересовался президент.
- Очень понравилось, - ответила Кристина.

В Байкальском музее школьница совершила виртуальное погружение на дно озера, узнала о происхождении Байкала, его флоре и фауне.

- Я там тоже был, мне очень понравилось, - продолжил Владимир Путин, добавив, что погружался на дно Байкала на батискафе «Мир».

Также президент поговорил с родителями девочки – у мамы поинтересовался о программе досуга, у отца – об изменениях в городе Южно-Сахалинск. Также он поздравил Кристину с Новым годом, пожелал ей успехов в учёбе и спорте (школьница занимается спортивной аэробикой, имеет первый юношеский разряд).

4 декабря Владимир Путин вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» (0+) и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Среди них оказалась и мечта Кристины. 
Путин Байкал дети

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