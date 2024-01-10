8-летняя Кристина провела на озере несколько дней
Владимир Путин поговорил по телефону со второклассницей с острова Сахалин, которой подарил путешествие на озеро Байкал. В новогодние каникулы Кристина вместе с родителями провела на озере несколько дней и побывала на экскурсиях в нескольких музеях в Иркутской области.
- Тебе понравилось? – поинтересовался президент.
- Очень понравилось, - ответила Кристина.
В Байкальском музее школьница совершила виртуальное погружение на дно озера, узнала о происхождении Байкала, его флоре и фауне.
- Я там тоже был, мне очень понравилось, - продолжил Владимир Путин, добавив, что погружался на дно Байкала на батискафе «Мир».
Также президент поговорил с родителями девочки – у мамы поинтересовался о программе досуга, у отца – об изменениях в городе Южно-Сахалинск. Также он поздравил Кристину с Новым годом, пожелал ей успехов в учёбе и спорте (школьница занимается спортивной аэробикой, имеет первый юношеский разряд).
4 декабря Владимир Путин вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» (0+) и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Среди них оказалась и мечта Кристины.
Путин созвонился с девочкой, которой подарил поездку на Байкал
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 10.01.2024
Год назад там 37 часов устраняли аварию
Власть, 10.01.2024
Политик был первым полпредом президента РФ в республике
Власть, 09.01.2024
«Я счастлива!» - призналась девочка
Власть, 08.01.2024
Обнаружено нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок
Власть, 05.01.2024
На «Бирже губернаторов»
Общество, 04.01.2024
До выборов президента остаётся два с половиной месяца
Власть, 01.01.2024
Школа построена в рамках национального проекта «Образование»
Власть, 01.01.2024
В видеообращении Алексей Цыденов заявил, что вся Бурятия объединилась ради одной цели
Власть, 30.12.2023
Он обвиняется в служебном подлоге
Его вручат награждённым почётной грамотой губернатора
Юрий Трутнев ознакомился с ходом восстановления социальной инфраструктуры
Андрею Ларионову 34 года
Коллектив не верит, что их руководитель участвовал в каких-либо «смутных схемах»
Виновника привлекли к административной ответственности
Власть, 28.12.2023
Они состоятся 26 июня