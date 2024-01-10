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Мэрию Улан-Удэ обязали заняться бесхозным водопроводом

Мэрию Улан-Удэ обязали заняться бесхозным водопроводом
Власть,  Фото:pixabay.com
Год назад там 37 часов устраняли аварию

Суд обязал комитет мэрии Улан-Удэ принять на учёт бесхозяйный участок трубопровода.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2023 года из-за морозов промёрз трубопровод по улице Николая Нищенко в Улан-Удэ, в результате чего произошла авария. Без холодной воды тогда остались потребители многоквартирного малоэтажного дома № 7; под отключение попала водоразборная колонка.

Аварийно-восстановительные работы длились более 37 часов. Как оказалось, ремонт затянулся из-за того, что участок водопровода бесхозный – в реестр муниципальной собственности он не включен, в эксплуатационную ответственность МУП «Водоканал» не передан.

- В целях восстановления жилищных прав граждан прокурор района в суд направил исковое заявление об обязании комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ принять меры к постановке на учёт бесхозяйного имущества в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.
администрация Улан-Удэ водоснабжение прокуратура

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