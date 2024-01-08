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В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушение закона в сфере закупок

В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушение закона в сфере закупок
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Обнаружено нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок

Прокуратура Советского района Улан-Удэ провела мониторинг сведений единой информационной системы на предмет соблюдения заказчиками требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. В ходе проверки выявили нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок, сообщила прокуратура Бурятии.

- Установлено, что два государственных бюджетных учреждения в установленный федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок не разместили отчёты об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, - говорится в сообщении.

По постановлениям прокуратуры района должностных лиц бюджетных учреждений привлекли к административной ответственности по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ «Размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок». Им назначен штраф в 15 тысяч рублей и предупреждение.

В ходе прокурорской проверки нарушения законодательства устранили.
прокуратура госзакупки

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