2023. Итоги. Почти весь год глава Бурятии показывал умеренный рост

На «Бирже губернаторов»

Весь прошлый год телеграм-канал «ПолитБрокер» составлял ежемесячные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживал ежедневную динамику их роста или падения.

В январе, феврале, марте, мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре 2023 года глава Бурятии Алексей Цыденов находился в группе «Умеренный рост». В марте, кстати, несмотря на громкий визит в Улан-Удэ президента России Владимира Путина, его рейтинг не менялся. А вот в апреле лидер республики опустился на одну позицию и попал в самую многочисленную группу глав регионов - «Стабильно».

Но по итогам ноября 2023 года глава Бурятии показал умеренное падение. Возможно, рейтинг Алексея Цыденова снизился из-за негативного фона, созданного в федеральных, региональных СМИ и телеграм-каналах некоторыми зоозащитниками, а также экологами. Во-первых, повлияло принятие Народным Хуралом Бурятии закона, допускающего при определённых условиях умерщвление бездомных собак. Во-вторых, сказалось обсуждение в Госдуме поправок в закон «О Байкале», которые должны облегчить жизнь населения прибрежных населённых пунктах.

По итогам всего 2023 года Алексей Цыденов оказался в группе «Умеренный рост».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев тоже.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попал в группу «Стабильно».Среди лидеров в группе «Динамичный рост» глава Чечни Рамзан Кадров, губернатор Приморья Олег Кожемяко, мэр Москвы Сергей Собянин.Аутсайдеров в группе «Динамичное падение» два: Дмитрий Азаров (Самарская область) и Сергей Меликов (Дагестан).