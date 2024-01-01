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Глава Бурятии поздравил жителей республики с Новым годом

Глава Бурятии поздравил жителей республики с Новым годом
Власть,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
В видеообращении Алексей Цыденов заявил, что вся Бурятия объединилась ради одной цели

Алексей Цыденов поздравил жителей Бурятии с Новым годом. Традиционно накануне наступления нового 2024 года глава республики обратился к землякам с видеообращением.

В новогоднем обращении говорилось, что в этом году в Бурятии все вместе отметили 100-летний юбилей республики. Также глава отметил, что в 2023 году в регионе получили самую большую урожайность зерновых за всю историю Бурятии, и кроме этого, республика стала вторым производителем мяса на Дальнем Востоке.

- И в этот прекрасный семейный праздник, дорогие земляки, желаю вам как можно больше искренних поводов для радости, чтобы ваш домашний очаг всегда согревал сердца и души близких людей. Чтобы любовь и благополучие окружали вас. Хүндэтэ нютагаархид, шэнэ жэлэй халуун амар мэндые та бүхэндэ хүргэнэб! Орожо байhан жэлдэ булта амар мэндэ ябая! Yдэр бүхэндэ баярлажа, үхибүүдэйнгээ дулаан дуранhaa хүсэ абажа, ямаршье үндэр зорилгонуудые хүсэжэ ябагты! Бидэ хамта Агууехэ гүрэнэй түүхэдэ хабаадалсаhaн золтой зон гээшэбди! Ямаршье хэрэгтэ шэнэ замуудые нээжэ, буянтай, сэдьхэл дүүрэн байхаетнай хүсэнэб! – поздравил Алексей Цыденов жителей Бурятии.

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