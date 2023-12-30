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Помощник главы муниципального образования в Бурятии предстанет перед судом

Помощник главы муниципального образования в Бурятии предстанет перед судом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он обвиняется в служебном подлоге

В Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении помощника главы муниципального образования «Кижингинский сомон», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Следствием установлено, что с июля по сентябрь 2022 года обвиняемый исполнял обязанности главы администрации муниципального образования «Кижингинский сомон». В это время сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в администрацию для отбывания наказания в виде обязательных работ сроком 150 часов направлен известный в республике научный работник, привлечённый к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

- Обвиняемый, из личной заинтересованности, не стал привлекать осуждённого к труду, а просто внёс в табель учёта отработанного им времени ложные сведения о выполнении обязательных работ, после чего заверил документ своими подписями, печатью администрации и направил его в уголовно-исполнительную инспекцию, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В ходе проведённого предварительного расследования собрана полная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
суд служебный подлог

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