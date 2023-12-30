Помощник главы муниципального образования в Бурятии предстанет перед судом

Он обвиняется в служебном подлоге



В Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении помощника главы муниципального образования «Кижингинский сомон», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».



Следствием установлено, что с июля по сентябрь 2022 года обвиняемый исполнял обязанности главы администрации муниципального образования «Кижингинский сомон». В это время сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в администрацию для отбывания наказания в виде обязательных работ сроком 150 часов направлен известный в республике научный работник, привлечённый к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.



- Обвиняемый, из личной заинтересованности, не стал привлекать осуждённого к труду, а просто внёс в табель учёта отработанного им времени ложные сведения о выполнении обязательных работ, после чего заверил документ своими подписями, печатью администрации и направил его в уголовно-исполнительную инспекцию, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В ходе проведённого предварительного расследования собрана полная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

