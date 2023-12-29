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Полпред президента в ДФО проверил подшефный Бурятии Старобешевский район

Полпред президента в ДФО проверил подшефный Бурятии Старобешевский район
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Юрий Трутнев ознакомился с ходом восстановления социальной инфраструктуры

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ознакомился с ходом восстановления социальной инфраструктуры подшефных дальневосточным регионам территорий во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику. Вице-премьер посетил Дебальцево, Светлодарск, посёлок городского типа Мироновское и Старобешевский район.

Старобешевский район закреплён за Республикой Бурятия и Забайкальским краем. В Старобешево Юрий Трутнев посетил Старобешевскую школу №1. Рабочей группой Бурятии отремонтирован корпус младших классов. Забайкальский край провёл капремонт главного корпуса школы. Вице-премьер подарил школе акустическую систему для концертов и проведения общешкольных мероприятий.

Региональные рабочие группы отчитались о проведённых работах в подшефном Старобешевском районе. Выполнен капитальный ремонт шести объектов, в том числе пяти объектов образования: Старобешевской школы №1 и яслей-сада «Улыбка» в Старобешево, Новосветской школы №31 в пгт Новый Свет, Комсомольской школы №1 и яслей-сада «Сказка» города Комсомольское, проведены ремонты дорог, пищеблоков, МФЦ в пгт Старобешево. Для образовательных учреждений приобретены музыкальные инструменты, детская литература, оргтехника.

Также восстановлена скважина №15 в городе Комсомольское с монтажом насосного оборудования и прокладкой трубопровода. Для прохождения осенне-зимнего периода сформированы аварийно-восстановительные бригады, закуплены необходимые материалы и приобретена специализированная техника.

В 2024 году в Старобешевском районе Бурятия выполнит работы по ремонту дорог, освещению улиц и ремонту школы в с. Кумачево, замене водовода пгт Старобешево, ремонт жилых домов. Забайкальским краем планируется провести ремонт двух корпусов районной больницы и детского садика в пгт Новый Свет, ремонт двух кровель многоквартирных домов, восстановление участка канализации в городе Комсомольское.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, за субъектами Дальнего Востока закреплены девять населённых пунктов и два района Донецкой Народной Республики, где проживает более 220 тысяч человек. В восстановительных работах принимают участие все 11 дальневосточных регионов. Для этого от каждого региона сформированы специальные рабочие группы.

В первую очередь идёт восстановление тепло- и водоснабжения, объектов энергетики, социальной инфраструктуры (детских садов, школ, больниц). В прошлом году было восстановлено около 300 объектов, в том числе 31 школа, 10 детских садов, 2 больницы, 6 МКД, 274,2 тыс. кв. метров дорог, 4,45 км водоводов, пробурена 21 скважина, построено 18 детских площадок. Закуплено и передано муниципальным образованиям ДНР 84 единицы автомобильной и специальной техники, доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи.

В этом году проведены строительно-монтажные работы на 273 объектах. Восстановлены 21 школа, 14 детских садов, 3 больницы, 11 детских и спортивных площадок, 29 км водоводов, 231,2 тыс. кв. метров дорог. Для этого были привлечены 27 подрядных строительных организаций. Закуплено и передано муниципальным властям ДНР 17 автомобилей и специальной техники. Из подшефных территорий на лечебно-оздоровительный отдых направлено более 3,7 тыс. детей. За год подшефные территории получили 612 тонн гуманитарной помощи.

В планах на 2024 год – провести в подшефных территориях ремонт на 204 объектах.
Бурятия ДФО ДНР Забайкальский край восстановление инфраструктуры

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