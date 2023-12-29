29 декабря

28 декабря

Популярное

В Иркутской области будут награждать ещё одним нагрудным знаком

В Иркутской области будут награждать ещё одним нагрудным знаком
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Его вручат награждённым почётной грамотой губернатора

В Иркутской области губернатором подписаны принятые изменения в региональный закон о наградах и почётных званиях региона. Теперь гражданину, награждённому почётной грамотой губернатора области, будут в дополнение вручать нагрудный знак, который призван повысить статус региональной награды. Решение учредить нагрудный знак к почётной грамоте было принято главой региона и поддержано депутатами местного законодательного собрания.

В указ главы региона, которым утверждается описание наград Иркутской области, также внесены изменения. Нагрудный знак к почётной грамоте губернатора имеет круглую форму, в центре расположено изображение герба Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, почётной грамотой губернатора награждаются граждане за многолетний труд и высокий профессионализм; за заслуги в развитии производства, науки, техники, культуры и спорта, здравоохранения, по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан; за достижения в научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной сфере деятельности; за успешное решение вопросов, социально значимых для жителей Иркутской области; за предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области; за заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подготовку населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Иркутская область награждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области будут награждать ещё одним нагрудным знаком
В Иркутской области будут награждать ещё одним нагрудным знаком
Власть, 29.12.2023
Его вручат награждённым почётной грамотой губернатора
Полпред президента в ДФО проверил подшефный Бурятии Старобешевский район
Полпред президента в ДФО проверил подшефный Бурятии Старобешевский район
Власть, 29.12.2023
Юрий Трутнев ознакомился с ходом восстановления социальной инфраструктуры
В Бурятии районная администрация забыла отправить ответ по обращению
В Бурятии районная администрация забыла отправить ответ по обращению
Власть, 29.12.2023
Виновника привлекли к административной ответственности
В Иркутской области введут режим повышенной готовности
В Иркутской области введут режим повышенной готовности
Власть, 28.12.2023
Он продлится в течение новогодних праздников
В Забайкалье сменился Борзинский транспортный прокурор
В Забайкалье сменился Борзинский транспортный прокурор
Власть, 28.12.2023
Новый руководитель прибыл из Амурской области
Блогер, спасавшая собак в Бурятии, решила выдвинуться в президенты
Блогер, спасавшая собак в Бурятии, решила выдвинуться в президенты
Общество, 28.12.2023
Рада Русских нацелилась на кресло главы государства
Бурятия оказывает поддержку участникам СВО и членам их семей
Бурятия оказывает поддержку участникам СВО и членам их семей
Власть, 28.12.2023
Правительством республики было выделено около 4 млрд рублей
Всероссийская акция «Серебряная ёлка» проходит в Бурятии
Всероссийская акция «Серебряная ёлка» проходит в Бурятии
Власть, 28.12.2023
Депутаты Народного Хурала порадовали одиноких пенсионеров
Волонтёры отправили более 80 тысяч тонн гумпомощи
Волонтёры отправили более 80 тысяч тонн гумпомощи
Власть, 27.12.2023
Помощь идёт фронту и новым регионам
В Бурятии РУО уличили в нарушении закона о закупках
В Бурятии РУО уличили в нарушении закона о закупках
Власть, 27.12.2023
Контрактного управляющего штрафовали на 25 тысяч
Алексей Цыденов потребовал заняться льготным авиабилетами из Улан-Удэ на север Бурятии
Алексей Цыденов потребовал заняться льготным авиабилетами из Улан-Удэ на север Бурятии
Власть, 27.12.2023
Жители республики пока не могут приобрести их в Интернете

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^