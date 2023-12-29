В Иркутской области будут награждать ещё одним нагрудным знаком

Его вручат награждённым почётной грамотой губернатора



В Иркутской области губернатором подписаны принятые изменения в региональный закон о наградах и почётных званиях региона. Теперь гражданину, награждённому почётной грамотой губернатора области, будут в дополнение вручать нагрудный знак, который призван повысить статус региональной награды. Решение учредить нагрудный знак к почётной грамоте было принято главой региона и поддержано депутатами местного законодательного собрания.



В указ главы региона, которым утверждается описание наград Иркутской области, также внесены изменения. Нагрудный знак к почётной грамоте губернатора имеет круглую форму, в центре расположено изображение герба Иркутской области.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, почётной грамотой губернатора награждаются граждане за многолетний труд и высокий профессионализм; за заслуги в развитии производства, науки, техники, культуры и спорта, здравоохранения, по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан; за достижения в научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной сфере деятельности; за успешное решение вопросов, социально значимых для жителей Иркутской области; за предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области; за заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подготовку населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.



