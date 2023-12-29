Назначен Байкальский транспортный прокурор









На должность Байкальского транспортного прокурора назначен 34-летний Андрей Ларионов. Приказ подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.Ранее Андрей Ларионов трудился заместителем Иркутского транспортного прокурора.- 28 декабря заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Игорь Медведев представил его коллективу Байкальской транспортной прокуратуры, а также руководителям поднадзорных правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, представителям судейского сообщества Северо-Байкальского района Бурятии, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.Андрей Анатольевич родился в Иркутске в 1989 году. Он окончил Иркутский филиал Российской правовой академии министерства юстиции РФ в 2011 году.В органах прокуратуры служит с 2014 года. Занимал должности помощника Читинского, Иркутского транспортных прокуроров, заместителя Иркутского транспортного прокурора.История прокурорского надзора на транспорте на севере Байкала началась в 1974 году, когда начали строительство БАМа, в связи с этим была создана Улан-Удэнская транспортная прокуратура.В 2001 году Байкальская транспортная прокуратура была переподчинена прокуратуре Бурятии, а затем ликвидирована.В марте 2011 года Байкальскую транспортную прокуратуру вновь создали, она была образована в составе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.В отличие от других транспортных прокуратур, Байкальская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов на территории сразу трёх регионов (Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край).В сфере деятельности железнодорожного транспорта (от станции Ния Казачинско-Ленского района Иркутской области через территорию Республики Бурятия до станции Хани Каларского района Забайкальского края) расположено более 50 поднадзорных прокуратуре организаций железнодорожного транспорта в пределах Северобайкальского региона ВСЖД.Кроме того, прокуратурой осуществляется надзор за исполнением законов о транспортной безопасности в отношении более чем 70 станций, вокзалов и разъездов; более 160 путей необщего пользования общей протяженностью свыше 50 км; 666 железнодорожных мостов.В сфере воздушного транспорта два поднадзорных аэропорта расположены в Бурятии, один аэропорт в Каларском районе Забайкальского края. Также это структурные подразделения ОрВД филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» и другие организации.В сфере внутреннего водного транспорта под надзором Байкальской транспортной прокуратуры: акватория озера Байкал в пределах Северо-Байкальского района Бурятии (примерно 1/4 часть озера) и впадающие в него реки; безальтернативная паромная переправа через реку Муя; семь гидротехнических сооружений и иные организации, располагающие судами внутреннего водного транспорта и причалами.