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В Иркутской области введут режим повышенной готовности

В Иркутской области введут режим повышенной готовности
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он продлится в течение новогодних праздников

В связи с новогодними и рождественскими праздниками, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов экономики, в Иркутской области вводится режим функционирования повышенной готовности с 29 декабря 2023 года по 10 января 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определен первый заместитель губернатора Роман Колесов.

Согласно указу, министерству жилищной политики и энергетики необходимо организовать работу по созданию нормативных запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области необходимо обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.

Главам муниципальных образований рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплоснабжения и энергоснабжения, осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-технических средств, а также резервных источников энергоснабжения на объектах социальной сферы, обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить готовность муниципальных сил и средств к своевременному реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область Новый год режим повышенной готовности

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