В Бурятии пойдёт под суд экс-глава села, «прославившийся» горе-благоустройством

Ему грозит до двух лет колонии
В Бурятии по обвинению в служебном подлоге предстанет перед судом бывший глава села Новокижингинск. Осенью это село «прославилось» на всю страну странным благоустройством сквера.
- Следствием установлено, что во время исполнения служебных обязанностей глава администрации муниципального образования внёс заведомо ложные сведения в официальные документы – акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ по договору о благоустройстве сквера «Молодёжный» в селе Новокижингинск. Вместе с тем возведённый объект не соответствовал объёму работ, предусмотренных муниципальным контрактом, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Однако на основании подписанных документов подрядчику перечислили 600 тысяч рублей. Финансирование выделено в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщал «Байкал-Dailу», скандал прогремел в начале сентября. Обновление сквера «Молодёжный» выбрали сами жители Новокижингинска большинством голосов. Они просили сделать хорошую танцевальную площадку. По проекту, планировались сцена, полукруглая танцплощадка, места для зрителей, освещение и озеленение. Вместо этого же появился «шедевр» в виде некой будки из профлиста.
Сельские власти жёстко раскритиковал зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников. Из-за этого даже собирали экстренное совещание.
- Вы прославились на всю Россию – 600 тысяч просто закопали, ничего не создали. Нужно менять ситуацию. От вас должно быть конструктивное предложение. Это просто издевательство, – заявлял Луковников
Тогда, комментируя произошедшее, глава села пояснял, что изменения произошли из-за недостатка средств: «Ну насколько хватило средств. У нас три коммерческих предложения было. Раньше мы делали без голосования, и всё было нормально. Сейчас люди сами придумывают. Напридумали на миллионы, а дали всего 600 тысяч. Пришлось убавлять».
Об этой истории из серии «ожидание-реальность» рассказали не только республиканские, но и федеральные СМИ. Прокуратура начала проверку, по результатам которой и было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.
Уголовное дело направлено в Хоринский районный суд для рассмотрения по существу. Наиболее строгим видом наказания за совершение данного преступного деяния является лишение свободы на срок до двух лет.
Тот самый глава села покинул должность. Недавно там по конкурсу назначили нового сельского главу – им стала Наталья Спиридонова, юрист по образованию.
Сквер же после поднявшейся шумихи переделали. На месте снесённой будки установили новый объект, кроме того, в зоне отдыха появились скамейки и металлические опоры для освещения.
В Бурятии пойдёт под суд экс-глава села, «прославившийся» горе-благоустройством
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