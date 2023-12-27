27 декабря

26 декабря

Популярное

Экс-министра здравоохранения Иркутской области будут судить за взятки

Экс-министра здравоохранения Иркутской области будут судить за взятки
Власть,  Фото:pixabay.com
Объём уголовного дела составил 73 тома

Перед судом предстанет бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Ему вменяется в вину взяточничество (ч.6 ст.290 УК РФ), отмывание денег (ст. 174.1 УК), халатность (ст. 293 УК) и злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК), сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в декабре 2021 года Сандаков получил часть взятки в размере 1 млн рублей от одного из руководителей подведомственных минздраву учреждений. «За это чиновник, пользуясь своим положением, предпринял действия в интересах организации», - отмечает следствие.

В феврале 2022 года, по данным следствия, он получил взятку в размере 7 млн рублей от руководителей коммерческой организации за предоставление конкурентных преимуществ на аукционе по закупке медицинского оборудования. Расследование установило, что полученные криминальным путём деньги обвиняемый легализовал. Сначала он провёл ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. А на деньги от продажи акций он купил квартиру в Москве.

Также следователи СК установили, что в 2021 году Сандаков ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. Он не обеспечил необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями несовершеннолетних детей-инвалидов с сахарным диабетом.

- Кроме того, в 2021 году Сандаков, осведомлённый о предстоящей закупке для медицинского учреждения оборудования, предоставил ранее знакомой ему коммерческой организации (в которой ранее был сам трудоустроен) информацию о планируемых минздравом закупках. В дальнейшем коммерческая фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в стоимости перед и после закупа медицинского оборудования составила более 18 млн рублей, - сообщили в следственном управлении.

Помимо бывшего министра здравоохранения к уголовной ответственности привлечены его подельники – представители аффилированных фирм.

Объём уголовного дела составил 73 тома. По делу допрошены 86 потерпевших, более 80 свидетелей, проведено 10 трудоёмких судебных экспертиз, на имущество Сандакова наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Яков Сандаков был министром здравоохранения Иркутской области с ноября 2020 года до декабря 2021 года. До вступления в должность он трудился главврачом московской поликлиники.
взятка минздрав

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Волонтёры отправили более 80 тысяч тонн гумпомощи
Волонтёры отправили более 80 тысяч тонн гумпомощи
Власть, 27.12.2023
Помощь идёт фронту и новым регионам
В Бурятии РУО уличили в нарушении закона о закупках
В Бурятии РУО уличили в нарушении закона о закупках
Власть, 27.12.2023
Контрактного управляющего штрафовали на 25 тысяч
Алексей Цыденов потребовал заняться льготным авиабилетами из Улан-Удэ на север Бурятии
Алексей Цыденов потребовал заняться льготным авиабилетами из Улан-Удэ на север Бурятии
Власть, 27.12.2023
Жители республики пока не могут приобрести их в Интернете
В Забайкалье образовано краевое агентство по туризму
В Забайкалье образовано краевое агентство по туризму
Власть, 26.12.2023
Распоряжение о создании ведомства подписано главой региона
В районе Бурятии выбрали лучшие поселения
В районе Бурятии выбрали лучшие поселения
Власть, 26.12.2023
Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами
В Бурятии идёт сбор подписей в поддержку Владимира Путина
В Бурятии идёт сбор подписей в поддержку Владимира Путина
Власть, 26.12.2023
Республика готовится к мартовским выборам президента страны
В Бурятии выбрали лучших глав поселений
В Бурятии выбрали лучших глав поселений
Власть, 25.12.2023
Также награждены лучшие муниципальные служащие
Экс-министру лесного комплекса Иркутской области отказали в смягчении приговора
Экс-министру лесного комплекса Иркутской области отказали в смягчении приговора
Власть, 25.12.2023
«Характеризовался отрицательно, ущерб не возместил»
Депутат Госдумы от Бурятии оказался в самом хвосте рейтинга полезности
Депутат Госдумы от Бурятии оказался в самом хвосте рейтинга полезности
Общество, 25.12.2023
Ещё двое депутатов от республики – где-то посередине 
Глава Бурятии потребовал разобраться с худшими районными управлениями образования
Глава Бурятии потребовал разобраться с худшими районными управлениями образования
Власть, 24.12.2023
Проблему озвучили на итоговом совете по образованию республики
В Бурятии рассказали о результатах работы НОЦ «Байкал»
В Бурятии рассказали о результатах работы НОЦ «Байкал»
Власть, 22.12.2023
В республике прошёл совет по науке и инновациям
В Монголии будут развивать зимний туризм
В Монголии будут развивать зимний туризм
Власть, 22.12.2023
Мероприятия плана реализуют с 1 января по 1 мая 2024 года
В Бурятии назвали лидеров среди районов по собираемости налогов
В Бурятии назвали лидеров среди районов по собираемости налогов
Власть, 21.12.2023
В пятёрку вошли Северобайкальский и Иволгинский районы, а также Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^