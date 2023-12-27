Экс-министра здравоохранения Иркутской области будут судить за взятки

Объём уголовного дела составил 73 тома
Перед судом предстанет бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Ему вменяется в вину взяточничество (ч.6 ст.290 УК РФ), отмывание денег (ст. 174.1 УК), халатность (ст. 293 УК) и злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК), сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.
По версии следствия, в декабре 2021 года Сандаков получил часть взятки в размере 1 млн рублей от одного из руководителей подведомственных минздраву учреждений. «За это чиновник, пользуясь своим положением, предпринял действия в интересах организации», - отмечает следствие.
В феврале 2022 года, по данным следствия, он получил взятку в размере 7 млн рублей от руководителей коммерческой организации за предоставление конкурентных преимуществ на аукционе по закупке медицинского оборудования. Расследование установило, что полученные криминальным путём деньги обвиняемый легализовал. Сначала он провёл ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. А на деньги от продажи акций он купил квартиру в Москве.
Также следователи СК установили, что в 2021 году Сандаков ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. Он не обеспечил необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями несовершеннолетних детей-инвалидов с сахарным диабетом.
- Кроме того, в 2021 году Сандаков, осведомлённый о предстоящей закупке для медицинского учреждения оборудования, предоставил ранее знакомой ему коммерческой организации (в которой ранее был сам трудоустроен) информацию о планируемых минздравом закупках. В дальнейшем коммерческая фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в стоимости перед и после закупа медицинского оборудования составила более 18 млн рублей, - сообщили в следственном управлении.
Помимо бывшего министра здравоохранения к уголовной ответственности привлечены его подельники – представители аффилированных фирм.
Объём уголовного дела составил 73 тома. По делу допрошены 86 потерпевших, более 80 свидетелей, проведено 10 трудоёмких судебных экспертиз, на имущество Сандакова наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Яков Сандаков был министром здравоохранения Иркутской области с ноября 2020 года до декабря 2021 года. До вступления в должность он трудился главврачом московской поликлиники.
Экс-министра здравоохранения Иркутской области будут судить за взятки
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Помощь идёт фронту и новым регионам
Контрактного управляющего штрафовали на 25 тысяч
Жители республики пока не могут приобрести их в Интернете
Распоряжение о создании ведомства подписано главой региона
Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами
Республика готовится к мартовским выборам президента страны
Руководить Новокижингинском будет бывший бухгалтер
Нарушение выявила прокуратура
Власть, 25.12.2023
Также награждены лучшие муниципальные служащие
Власть, 25.12.2023
«Характеризовался отрицательно, ущерб не возместил»
Общество, 25.12.2023
Ещё двое депутатов от республики – где-то посередине
Власть, 24.12.2023
Проблему озвучили на итоговом совете по образованию республики
Власть, 22.12.2023
В республике прошёл совет по науке и инновациям
Власть, 22.12.2023
Мероприятия плана реализуют с 1 января по 1 мая 2024 года
Власть, 21.12.2023
В пятёрку вошли Северобайкальский и Иволгинский районы, а также Улан-Удэ