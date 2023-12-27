Алексей Цыденов потребовал заняться льготным авиабилетами из Улан-Удэ на север Бурятии









- Сумма довольно приемлемая. Летом, в самый пик, по этому маршруту было до пяти рейсов в неделю. Но мы заметили, что около 50% из них заполняется вахтовиками, которые занимаются строительством БАМ-2, – отметил Невьянцев. – С одной стороны, мы субсидируем перевозки, средства направляем, но, к сожалению, из-за большого потока вахтовиков не все местные жители могут воспользоваться льготами.



Билеты, по словам парламентария, раскупают за три недели. Потому он предложил продавать субсидированные только пассажирам, зарегистрированным в республике. Полёты из Нижнеангарска в Улан-Удэ востребованы, прежде всего, среди людей, которые ездят лечиться в столицу Бурятии.



А вскоре



- Заварили кашу! – говорилось в посте, размещённом в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». – Как всегда учли всё, а про людей забыли. Для прописанных в Бурятии билет стоит 5800 рублей, но приобрести его можно только в кассах, для всех остальных – 11 190, но такой можно купить и через Интернет. Вот теперь представьте: человек из небольшого населённого пункта, где нет этих самых касс, решил слетать на север (он вахтовик или в гости) или, наоборот, в столицу республики. Ему нужно найти эту кассу, оплатить там комиссию, а если маршрут сложный и путешествует вся семья, проблем ещё больше. В ходе традиционного «часа заявлений» на сессии Народного Хурала, которая состоялась две недели назад, депутат от Северобайкальска Андрей Невьянцев затронул вопрос о компенсации стоимости авиабилетов. Речь шла, в частности, о рейсе из Нижнеангарска в Улан-Удэ, который благодаря субсидиям обходится примерно в 5500 рублей в один конец.- Сумма довольно приемлемая. Летом, в самый пик, по этому маршруту было до пяти рейсов в неделю. Но мы заметили, что около 50% из них заполняется вахтовиками, которые занимаются строительством БАМ-2, – отметил Невьянцев. – С одной стороны, мы субсидируем перевозки, средства направляем, но, к сожалению, из-за большого потока вахтовиков не все местные жители могут воспользоваться льготами.Билеты, по словам парламентария, раскупают за три недели. Потому он предложил продавать субсидированные только пассажирам, зарегистрированным в республике. Полёты из Нижнеангарска в Улан-Удэ востребованы, прежде всего, среди людей, которые ездят лечиться в столицу Бурятии.А вскоре стало известно , что с 2024 года на рейсах из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо начнёт действовать двухтарифная сетка. Тем, кто прописан в республике, билеты обойдутся дешевле, нежели приезжим. На эту новость тут же отреагировали в соцсетях.- Заварили кашу! – говорилось в посте, размещённом в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». – Как всегда учли всё, а про людей забыли. Для прописанных в Бурятии билет стоит 5800 рублей, но приобрести его можно только в кассах, для всех остальных – 11 190, но такой можно купить и через Интернет. Вот теперь представьте: человек из небольшого населённого пункта, где нет этих самых касс, решил слетать на север (он вахтовик или в гости) или, наоборот, в столицу республики. Ему нужно найти эту кассу, оплатить там комиссию, а если маршрут сложный и путешествует вся семья, проблем ещё больше.





Несмотря на то, что на дворе 21-ый век, пассажиров отправляют за скидкой в авиакассы, добавил анонимный автор.



- Смешно. Популярный маршрут? Так добавьте рейсы. Билеты покупаем недели за две. Ближе к вылету их приобрести нереально. Ну а если в отпуск семьёй, то месяца за два, – заявили жители республики.



Главу Бурятии Алексея Цыденова и директора компании, выполняющей полёты в обоих направлениях, призвали как-то решить вопрос с покупкой онлайн. В Минтрансе Бурятии, в свою очередь, заявили, что его как раз прорабатывают.