В районе Бурятии выбрали лучшие поселения

Власть, Фото: администрация Мухоршибирского района

Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами



В Мухоршибирском районе Бурятии подведены итоги районного конкурса «Лучшее поселение – 2023 года» прошедшего в рамках Года национального единства и народного подвига в районе.



Как сообщает районная администрация, в рамках тематического года команды сельских поселений приняли участие в двух конкурсах «Мой народ – моя гордость!» и «Мы родом из СССР». Кроме этого, в итоги конкурса на лучшее поселение вошли результаты по трём номинациям:

- благоустройство территории, представленные в отчётах администрациями сельских поселений;

- развёрнутые тематические площадки на районном Сурхарбане;

- выставки, на которых был представлен социокультурный быт советского человека, трудовые и военные подвиги земляков.



В номинации «Сельские поселения, с численностью до 600 человек» награждены:

- Сельское поселение «Бомское» - диплом 4 степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Хошун-Узурское» - диплом 3 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Нарсатуйское» - диплом 2 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Барское» - диплом 1 степени и сертификат на сумму 50 тысяч рублей.



В номинации «Сельские поселения, с численностью до 1000 человек» награждены:

- Сельское поселение «Калиновское» - диплом 4 степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Тугнуйское» - диплом 3 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Харашибирское» - диплом 2 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Кусотинское» - диплом 1 степени и сертификат на сумму 50 тысяч рублей.



В номинации «Сельские поселения, с численностью до 2000 человек» награждены:

- Сельское поселение «Хонхолойское» - диплом 4 степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Никольское» - диплом 3 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Шаралдайское» - диплом 2 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Подлопатинское» - диплом 1 степени и сертификат на сумму 50 тысяч рублей.



В номинации «Сельские поселения, с численностью свыше 2000 человек» награждены:

- Сельское поселение «Цолгинское» - диплом 4 степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Саган-нурское» - диплом 3 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Мухоршибирское» - диплом 2 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;

- Сельское поселение «Новозаганское» - диплом 1 степени и сертификат на сумму 50 тысяч рублей.

