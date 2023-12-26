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В селе Бурятии, прославившемся на всю страну из-за горе-благоустройства, сменили главу

В селе Бурятии, прославившемся на всю страну из-за горе-благоустройства, сменили главу
Власть,  Фото:«Кижинга-инфо.24/7»
Руководить Новокижингинском будет бывший бухгалтер

В сельском поселении «Новокижингинское» – новый глава. По итогам конкурса эту должность займёт Наталья Спиридонова, рассказали в группе «Кижинга-инфо.24/7».

Наталье Валерьевне 47 лет. Она родилась 1 января 1976 года на станции Бада Хилокского района Читинской области (современный Забайкальский край) и окончила Сибирский университет, получив специальность «Юриспруденция». До недавнего времени работала бухгалтером в Новокижингинске.

Предшественник Спиридоновой в начале ноября обзавёлся уголовным делом из-за нашумевшего благоустройства сквера «Молодёжный». По версии следствия, он ещё год назад, в декабре 2022-го, от лица администрации заключил соответствующий контракт с подрядной организацией, а в конце июня подписал документы с заведомо ложными сведениями о стоимости выполненных работ. Подрядчику выплатили всю сумму, указанную в договоре, хотя сквер облагородили на меньшую, не соответствующую подписанным актам и проекту.



Из-за горе-благоустройства перед местными властями замаячило уголовное дело. После того, как эта история прогремела на всю страну, в «Молодёжном» всё переделали. Первый этап работ завершился в октябре. Об этом тогда сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

В региональном отделении Народного фронта, представители которого тоже подключились к ситуации, заявили: в зоне отдыха должны были сделать сцену и танцплощадку и оборудовать места для зрителей. А по факту компания-подрядчик соорудила на резиновом настиле «шедевр», похожий на дешёвую автобусную остановку из профлиста. Рядом торчал одинокий фонарь.

Изначально объект приняли именно в таком виде, но после шумихи в СМИ пришлось благоустраивать сквер заново. Там установили техническую будку для музыкального оборудования, скамейки, металлические опоры для освещения и деревянное ограждение. Общественники ранее обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве провели проверку, материалы которой направили в следственный комитет.

 


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