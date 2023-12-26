В селе Бурятии, прославившемся на всю страну из-за горе-благоустройства, сменили главу









В региональном отделении Народного фронта, представители которого тоже подключились к ситуации, заявили: в зоне отдыха должны были сделать сцену и танцплощадку и оборудовать места для зрителей. А по факту компания-подрядчик соорудила на резиновом настиле «шедевр», похожий на дешёвую автобусную остановку из профлиста. Рядом торчал одинокий фонарь. Из-за горе-благоустройства перед местными властями замаячило уголовное дело. После того, как эта история прогремела на всю страну, в «Молодёжном» всё переделали. Первый этап работ завершился в октябре. Об этом тогда сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.В региональном отделении Народного фронта, представители которого тоже подключились к ситуации, заявили: в зоне отдыха должны были сделать сцену и танцплощадку и оборудовать места для зрителей. А по факту компания-подрядчик соорудила на резиновом настиле «шедевр», похожий на дешёвую автобусную остановку из профлиста. Рядом торчал одинокий фонарь.





Изначально объект приняли именно в таком виде, но после шумихи в СМИ пришлось благоустраивать сквер заново. Там установили техническую будку для музыкального оборудования, скамейки, металлические опоры для освещения и деревянное ограждение. Общественники ранее обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве провели проверку, материалы которой направили в следственный комитет.











